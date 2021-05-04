اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اللجنة القانونية الليبية تستبعد إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:01 م
اللجنة القانونية الليبية تستبعد إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات ملتقى الحوار السياسى الليبى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، المحامية آمال بوقعقيص، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة القانونية أنهت عملها بشأن القاعدة الدستورية، لافتًة إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم.

وأضافت بوقعيقيص، في بيان لها، أن القاعدة الدستورية المحالة إلى الملتقى العام، هي "تعديل للإعلان الدستوري وعلى أساسه ستقوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويؤجل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن وتتكفل السلطة الجديدة المنتخبة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور وبعد تمام التعديل يطرحه مجلس النواب الجديد للاستفتاء وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات يجب فيها إنجاز الاستفتاء".

 

وأضافت، أن "القاعدة أحالت آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستوري ليحسمها الملتقى العام"، وتابعت: "بخصوص اليمين طالب البعض أن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير وطلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستورى الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته بعد.. هذه أبرز الخلافات التى سيفصل فيها الملتقى".

 

واختتمت، المحامية آمال بوقعقيص حديثها بالقول: "أجزم إنني بعد هذه التجربة التي رأيت فيها مخالب مسنونة وأنياب مسمومة تغيرت عندي الرؤية بشكل كبير، ولكن إيماني دائما كان الولاء لبسطاء الناس وأن ليبيا هي الغاية..  تسلحت وزملاء بالصبر وبالأمل جوهر الحب وعبرنا يوم راهن الجميع على الفشل والباقي سيكون دوركم ولازال الكثير والمشوار طويل".


ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

اللجنه القانونيه الليبيه

ملتقى الحوار الليبى

الانتخابات الليبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة