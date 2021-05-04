اليوم السابع
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القابضة المعدنية تؤكد استمرار تنفيذ مشروع السيارة الكهربائية في النصر للسيارات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:28 ص
القابضة المعدنية تؤكد استمرار تنفيذ مشروع السيارة الكهربائية في النصر للسيارات سيارات كهربائية
‬كتب عبد الحليم سالم

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كشفت مصادر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة النصر للسيارات عن استمرار مشروع تنفيذ تصنيع السيارات الكهربائية  E70 ، فى شركة النصر دون مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن ما أثير حول تحويل تصنيع السيارة من شركة النصر لشركة قطاع خاص غير حقيقي، ولا سيما أن المشروع واعد .
 
وسبق توقيع اتفاقيتين، مع شركة "دونج فنج" الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة "النصر"، وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر، وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة الصينية بتصميم وتوريد وتركيب خطوط التصنيع والتجميع والاختبارات اللازمة للسيارة، وحالياً يجرى العمل داخل الشركة على قدم وساق من أجل إعادة ترميم وتهيئة المصانع لاستقبال المعدات الجديدة وتركيبها طبقاً لتصاميم دونج فنج الصينية.
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المشروع سيتم تنفيذه بالكامل، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية داخل شركة النصر للسيارات، لافتة إلى أنه من المتوقع أن ترد الشركة الصينية خلال أيام على عرض شركة النصر لها بالمساهمة فى 20‎%‎ من رأس مال المشروع الجديد بحيث يتم التوقيع على ذلك فى حالة موافقتها علي الاتفاق النهائى.
 
وأشارت المصادر إلى أن هناك تقدما مع البنوك فى مفاوضات الحصول على قرض بنحو 2 مليار جنيه، لتهيئة البنية الأساسية لشركة النصر للسيارات وتدشين خطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع السيارة تم بالفعل تحديد مكانها داخل شركة النصر، بالتعاون مع الجانب الصينى، لافتة إلى أن المفاوضات قاربت على الانتهاء لتمويل البنوك للمشروع الضخم الذي سيكون نواة للتصدير لمختلف دول العالم.

النصر للسيارات

تصنيع السيارات الكهربائية

قطاع الاعمال العام

دونج فينج الصينية

السيارة E70

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