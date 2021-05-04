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"العربية": مصرع 5 حتى الآن فى الفيضانات الجارفة بالجزائر

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:57 م
"العربية": مصرع 5 حتى الآن فى الفيضانات الجارفة بالجزائر أرشيفية - سيول
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بإن 5 ضحايا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات الجارفة في الجزائر.

وأشار مراسل العربية، إلى أن هناك ضرر كبير لحق بمدينة بني سليمان الجزائرية بسبب الفيضانات، مشيرا إلى أن حجم الفيضانات غير مسبوق.

وقال شقيق أحد ضحايا الفيضانات في مدينة بني سليمان للعربية: "المياه جرفت جثة أخي إلى منطقة بعيدة". 

وشهد جنوب ولاية باتنة، وولاية المسيلة، تساقط كميات أمطار كبيرة خلال فترة وجيزة في مقت مبكر من الإثنين، تسبب، بالإضافة إلى مقتل الشخصين، في خسائر مادية، بحسب الحماية المدنية.
 
وكانت مصالح الأرصاد الجوية حذرت الأحد من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، مرفوقة بحبات البرد في 19 ولاية منها باتنة، وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تصل كمية الأمطار إلى 50 ملم.

 


الجزائر

فيضانات

قتلى

بنى سليمان

اخبار الجزائر

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