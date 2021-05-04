"العربية": مصرع 5 حتى الآن فى الفيضانات الجارفة بالجزائر

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بإن 5 ضحايا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات الجارفة في الجزائر.

وأشار مراسل العربية، إلى أن هناك ضرر كبير لحق بمدينة بني سليمان الجزائرية بسبب الفيضانات، مشيرا إلى أن حجم الفيضانات غير مسبوق.

وقال شقيق أحد ضحايا الفيضانات في مدينة بني سليمان للعربية: "المياه جرفت جثة أخي إلى منطقة بعيدة".