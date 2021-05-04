اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام

الثلاثاء، 04 مايو 2021 06:00 م
العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام كورونا فى العراق - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء،على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 12 مايو الجاري حتى 22 من الشهر ذاته؛ وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق .
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) أن قرار حظر التجوال الشامل قد شمل غلق المطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأفراح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع التجمعات البشرية بأشكالها كافة


العراق

كورونا فى العراق

حظر تجوال فى العراق

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة