العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام

صادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء،على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 12 مايو الجاري حتى 22 من الشهر ذاته؛ وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق .
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) أن قرار حظر التجوال الشامل قد شمل غلق المطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأفراح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع التجمعات البشرية بأشكالها كافة
العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيامالثلاثاء، 04 مايو 2021 06:00 م
كورونا فى العراق - صورة أرشيفية
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صادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء،على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 12 مايو الجاري حتى 22 من الشهر ذاته؛ وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق .
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