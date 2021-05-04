عمان (أ ش أ)

يزور العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، غداً الأربعاء، العاصمة البلجيكية بروكسيل فى زيارة عمل، وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تستمر لمدة يوما واحدا، يلتقى خلاله ملك بلجيكا الملك فيليب، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وسيبحث خلال لقائته العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بحث مع مبعوث الرئيس الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى، سبل توسيع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مع التركيز على التغير المناخي.

وأكد الملك عبدالله، خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال غير المرئي، الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية،.

وناقش الجانبان تبعات التغير المناخي التي تواجه العالم، خصوصا المتصلة بالحياة البحرية، مما يتطلب العمل بشكل جماعي وبنهج مستدام وشامل، للحد من مضاعفاته.