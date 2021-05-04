الطوارئ الروسية: مصرع 3 أشخاص بحريق فندق فى موسكو

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لقى 3 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في فندق بجنوب شرق موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية - في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن الحريق وقع في الفندق المتكون من 5 طوابق، مشيرة إلى أن 305 أشخاص كانوا داخله لحظة اندلاع الحريق.

وأكدت أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، ويجري العمل الآن على تحديد عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وأن السلطات المختصة بدأت تحقيقا في أسباب الحريق والمسؤولين عنه.