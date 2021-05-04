الصحة تدعو المواطنين للتسجيل بموقع لقاح كورونا للحصول على التطعيم

كتب وليد عبد السلام

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للتسجيل لحجز لقاح كورونا تمهيدا لتحديد موعد للحصول على اللقاح، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال والحصول علية فى رمضان لا يفطر.

وكانت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، ردت على شكاوى بعض المسجلين على موقع لقاح كورونا، والتي تتعلق بخلل في مواعيد تلقيهم للقاح، حيث يسجل البعض في وقت قريب، ويجرى تحديد موعد تلقي الجرعة له بينما سجل آخرون في أوقات سابقة ولم يتم تحديد الموعد لهم إلا بعدها بفترة كبيرة.



وقالت نهى عاصم، إن هذه المشكلة نشبت بسبب مشكلة تتعلق بقوائم انتظار المسجلين في بداية افتتاح موقع اللقاح، نتيجة محدودية عدد مراكز التطعيم التي بدأت معها الحملة، حيث لم تكن تتجاوز مركز أو مركزين في كل محافظة، لكن الآن بات هناك 368 مركزًا لتلقي اللقاحات في كل المحافظات.