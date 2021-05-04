الشرقية للدخان: المصريون شربوا أكثر من 50 مليار سيجارة فى 9 أشهر

كتب هانى الحوتى

أعلنت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، نتائج أعمال الربع الثالث غير المدققة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات (شاملة ضرائب القيمة المضافة) بلغت 48.5 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، مقارنة مع 42.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وسجلت زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجار مقارنة بـ47.2 مليار سيجارة في فترة المقارنة.

كما سجلت الشركة، بحسب بيانها ل لبورصة المصرية ، صافي إيراد عن الفترة بمقدار 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 7%، وسجل مجمل الربح 5.14 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، بزيادة سنوية 11%، كما بلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة 42%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17%، على أساس 9 أشهر مقارنة بالفترة المثيلة للعام السابق لتصل إلى 4.49 مليار جنيه.

وعن نفس الفترة سجلت الشركة الشرقية صافي ربح قدره 3.89 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المتتهية في 31 مارس عام 2021 بزيادة قدرها 24% مقابل الفترة المثيلة العام السابق، ليتجاوز صافي ربح التسة أشهر من العام المالي الجاري ما تم تحقيقه خلال الـ12 شهر الكاملة من العام السابق بوزيادة 2.5%.