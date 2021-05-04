اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة فى طوخ بالقليوبية دون خسائر بالأرواح.. صور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 01:11 م
السيطرة على حريق شقة فى طوخ بالقليوبية دون خسائر بالأرواح.. صور أثار الحريق على محتويات الشقة
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة بالدور الأول العلوى بقرية إمياي التابعة لدائرة مركز طوخ، دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالدور الأول العلوى بقرية إمياي التابعة لدائرة مركز طوخ.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة بالدور الأول العلوى بقرية إمياي التابعة لدائرة مركز طوخ، وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى، وتم تحرير محضر بذلك، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح، والتلفيات بمحتويات الشقة فقط.

اثار الحريق على محتويات الشقة

اثار الحريق على محتويات الشقة

 

الحريق بمحتويات الشقة
الحريق بمحتويات الشقة

 

بعد السيطرة على الحريق
بعد السيطرة على الحريق

 


اخبار القليوبية

حريق

حريق شقة

الحماية المدنية بالقليوبية

سيارات إطفاء

السيطرة على حريق شقة

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