السيطرة على حريق أتوبيس نقل عام أعلى الطريق الدائرى دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق أتوبيس نقل عام أعلى الطريق الدائرى بمنطقة مؤسسة الزكاة دون إصابات، وذلك بعد انتقال سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

والتهم الحريق اتوبيس نقل عام الذى تسبب فى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق، وتمت عملية سحب الكثافات من المكان وسط تواجد الخدمات المرورية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أتوبيس نقل عام أعلى الطريق الدائرى بمنطقة مؤسسة الزكاة، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، والسيطرة على الحريق.