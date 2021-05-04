وقالت السفارة الأمريكية - بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - "إن عددا كبيرا جدا من الصحفيين يتعرضون للمضايقة والسجن وحتى القتل المأساوي بسبب قيامهم بعملهم في أي مكان حول العالم".. مطالبة الحكومات بمحاسبة كل من يستهدف الصحفيين.