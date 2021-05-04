السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، رئيس المحكمة، وأمانة سر محمد فاروق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 44448 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منيا القمح، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد قيام ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث بضبط "السيد خ ا" مقيم دائرة المركز بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وبالعرض على النيابة العامة، قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم .