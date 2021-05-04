اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرار (2334)

الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:29 م
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرار (2334) مستوطنات
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة بالتوسع الاستيطاني عبر الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين، وفرض التهجير القسري بحقهم.

وأوضحت في بيان اليوم أن هذه الجرائم تهدد بشكل جدّي فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ( 2334).

وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وهو من أبرز الملفات التي أحالتها دولة فلسطين للجنائية الدولية للتحقيق الرسمي فيها، وصولا لمحاسبة ومحاكمة المتورطين فيها ومن يقف خلفهم، كما طالبت الجنائية الدولية الإسراع في إجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وأدانت الخارجية في بيانها إقدام سلطات الاحتلال على إيداع 3 مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تقدر بـ432 دونماً من الأرض الفلسطينية في قريتي الخضر، ورامين، وبلدة الظاهرية، وعدّتها امتدادا لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى عمليات التهجير القسري في القدس وتحديدا في حي الشيخ جراح، وسلوان، والأغوار، ومسافر يطا، وبادية القدس، وغيرها، وما يتعرض له شعبنا من عمليات تمييز عنصري واضطهاد بشعة، كما عبر عنه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأخير.

وحملّت الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمه، وحذرت من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الإحصائيات والمرور عليها مرور الكرام، كونها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر بشكل يومي.

 

 

 


فلسطين

القدس

اخبار فلسطين

فلسطين اليوم

مستوطنات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء فلسطين يطالب أوروبا بالضغط على إسرائيل وعقد الانتخابات فى القدس

الأحد، 02 مايو 2021 04:21 م

خارجية فلسطين تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتفلين بسبت النور

الأحد، 02 مايو 2021 05:00 ص

وزير خارجية فلسطين يدعو للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات فى القدس

الخميس، 29 أبريل 2021 01:57 م

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يؤكد دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية

الخميس، 29 أبريل 2021 03:10 ص

فلسطين توقع 3 اتفاقات بقيمة 18 مليون دولار مع البنك الإسلامى للتنمية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:00 م

رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال مسئول عن اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

الإثنين، 26 أبريل 2021 02:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة