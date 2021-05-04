الحكومة العراقية تعفي مسؤولين على صلة بحريق مستشفى ابن الخطيب

كتب أحمد جمعة

ألزم مجلس الوزراء العراقى وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بحق كل من سلمان حامد علي، مدير مستشفى ابن الخطيب، ونعيم كاظم مزيعل، المعاون الإدارى، وأحمد جسام على، مسؤول الدفاع المدنى وإعفاؤهم من مناصبهم، وذلك على خلفية الحريق الهائل الذى تعرض له مستشفى ابن الخطيب.

وقررت الحكومة العراقية إعفاء مدير عام صحة بغداد من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وقررت الحكومة إلزام وزارة الصحة العراقية وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.