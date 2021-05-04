الجيش الروسى يقيم موقعين عسكريين في أرمينيا قرب حدود أذربيجان

وتمنح هذه الخطوة روسيا موطئ قدم أكبر في منطقة أرسلت إليها قوات إضافية في العام الماضي لحفظ السلام بموجب اتفاق أنهى حرباً استمرت ستة أسابيع وحققت خلالها قوات أذربيجان مكاسب كبيرة على الأرض ضد عرق الأرمن.



ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء قول باشينيان أمام برلمان أرمينيا "أقيم معقلان للقاعدة العسكرية الروسية 102 فى منطقة سيونيك"، مشيراً إلى القاعدة العسكرية الروسية الموجودة بالفعل في أرمينيا.



وأضاف القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا: "هذا ضمان أمني إضافي ليس فحسب لمنطقة سيونيك بل لأرمينيا كذلك".