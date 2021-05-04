اليوم السابع
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"التعليم" تنتهى من إعداد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 وإعلانه قريبا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:00 ص
"التعليم" تنتهى من إعداد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 وإعلانه قريبا طلاب المدارس ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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انتهى قطاع التعليم الفنى، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من إعداد جدول امتحانات طلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021، على أن يتم اعتماده وإعلانه قريبا، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات فى شهر يونيو المقبل.
 
وقالت مصادر مسئولة، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية العملية والتدريبات المهنية للعام الدراسى الجارى، السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 17 يونيو، كما تبدأ الامتحانات التحريرية من السبت 19 يونيو حتى الخميس 1 يوليو 2021، على ان يتم البدء فى تقدير الدرجات للدور الأول والتصحيح من السبت 26 يونيو حتى السبت 10 يوليو، وتكون إجازة عيد الأضحى من الاثنين 19 يوليو، حتى السبت 24 يوليو 2021، على أن يتم إعلان نتيجة الدور الأول يوم 29 يوليو 2021.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى من المقرر أن تبدأ السبت 21 أغسطس 2021، إلى الخميس 2 سبتمبر، ويبدأ تقدير الدرجات وتصحيحها الجمعة 3 سبتمبر، على أن يتم اعتماد نتيجة الدور الثانى لطلاب الدبلومات الفنية يوم الأحد 12 سبتمبر 2021.
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية

موعد اعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية

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