

وأضاف البيان أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة 51 ومفرزة من أمن الحشد الشعبي باشرت بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه في المنطقة المذكورة"، مؤكدة أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض.