اليوم السابع
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"الأعلى للإعلام" يقرر وقف بث إعلان "السبيكة العقارية"

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:28 م
"الأعلى للإعلام" يقرر وقف بث إعلان "السبيكة العقارية"
كتب محمد السيد

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث إعلان "السبيكة العقارية" على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وذلك لحين قيام الشركة المعلنة "صروح" بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وذلك خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين.

 


الهيئة العامة للرقابة المالية

وسائل الاعلام

كرم جبر

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