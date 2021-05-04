اعرف عقوبة مواطن وزوجته اختطفا طفلة لعدم سداد والدها الديون فى الغربية

كتب سليم على

كشفت أجهزة الأمن ملابسات اختطاف طفلة بالغربية، ونجحت فى تحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) لاختطافه ابنة شقيقه (طالبة) لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) لقيام والد الطفلة باقتراض مبلغ مالى منه منذ فترة ومماطلته فى رد المبلغ، كما أضاف باستدراجه الطفلة بمعرفة زوجته، وقيامه باصطحابهما بسيارته لأحد الأماكن بمحافظة المنوفية، وتم بإرشاده ضبط زوجته وبصحبتها الطفلة المختطفة وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة الأخيرة اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

تحدث الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال ونصت المادة ( 283 ) على "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

"وإذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا".

كما نصت المادة ( 287 ) على "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري".