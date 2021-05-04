اعترافات عاطل بترويج المخدرات في المرج: "ببيع الحشيش عشان اجيب كيفى ببلاش"

كتب عبد الله محمود

"ببيع، وفى نفس الوقت بوفر كيفي ببلاش من غير ما أقول لأى حد ادينى".. بهذه الكلمات اعترف عاطل لرجال المباحث بعد القبض عليه، بتهمة الإتجار فى المخدرات، بمنطقة المرج.

وأضاف المتهم فى التحقيقات، أنه كان يتاجر في المخدرات لجنى مبالغ مالية طائلة، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء إخفاء الحشيش داخل حقيبة بحوزته، واقتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث المرج بسرعة إرسال التحريات وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت القضية أثناء مرور ضباط مباحث المرج، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى شخص متواجد بأحد الشوارع، والذى بمجرد أن رأى القوة ارتبك وحاول الهروب فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.