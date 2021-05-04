اليوم السابع
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استهداف 197 ترعة بطول 647 كيلو متر فى مبادرة تبطين الترع بالمنيا.. صور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:00 ص
استهداف 197 ترعة بطول 647 كيلو متر فى مبادرة تبطين الترع بالمنيا.. صور مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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يعد مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا نقلة نوعية وتغييرا لواقع قرى المحافظة خاصة الترع التى تمر بين الكتل السكنية والتى تحولت الترع بعد تأهيلها إلى ما أشبه حمامات السباحة أمام المنازل.
 
ويضم مشروع تبطين وتأهيل الترع بمحافظة المنيا فى المرحلة الأولى 197 ترعة بطول 647 كيلومتر، وتصل تكلفة المرحلة الأولى إلى مايقارب من  مليار و110 ملايين جنيه ، وقال مصدر بالرى أن المرحلة الأولى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ما يزيد عن 50%  وجارى طرح وترسبة 92 ترعة بطول 253 كيلومتر لخدمة 74 الف فدان بتكلفة تقدر بحوالى 980 مليون جنية  فى الوقت الذى تشرف على تلك المشروعات 4 إدارات وما يقرب من 30 شركة داخل المشروع .
 
ولفت المصدر، إلى أنه تم الانتهاء من العديد من الترع من ابوعيسى وفرعى 1و2 فى ديرمواس وفرع مختار فى سمالوط وغيرها من الترع بينما تبقى ترعة بنى عبيد التابعة لمركز ابوقرقاص اكبر ترعة يتم تبطينها بطول 12كيلومتر بين الترع التى يتم تنفيذها فى 10مراكز بينها 9 فى المنيا ومركز ديروط أسيوط، مضيفا أنه جارى العمل بترعة طوخ الخيل وترع مركز المنيا.
مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (1)
مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (1)

مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (2)
مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (2)

مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (3)
مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (3)

مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (4)
مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا (4)
 
 
 
 

 


تأهيل الترع

مشروع تبطين الترع

وزارة الرى

اخبار المتيا

محافظة المنيا

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