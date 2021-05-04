اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 06:23 م
خالد صلاح
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استهداف قاعدة جوية في الأنبار العراقية بصاروخى "كاتيوشا"

الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:00 م
استهداف قاعدة جوية في الأنبار العراقية بصاروخى "كاتيوشا" القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق عن تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار لقصف بصاروخين من نوع "كاتيوشا".
وذكرت الخلية في بيان أودته قناة (السومرية)، اليوم الثلاثاء أن "قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات للتحالف الدولي، تعرضت لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في ساحة فارغة بالقاعدة".
وأشارت إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.


العراق

الأنبار

قاعدة الأنبار الجوية

صواريخ كاتيوشا

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