أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق عن تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار لقصف بصاروخين من نوع "كاتيوشا".
وذكرت الخلية في بيان أودته قناة (السومرية)، اليوم الثلاثاء أن "قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات للتحالف الدولي، تعرضت لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في ساحة فارغة بالقاعدة".
وأشارت إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
استهداف قاعدة جوية في الأنبار العراقية بصاروخى "كاتيوشا"الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:00 م
القوات العراقية - أرشيفية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق عن تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار لقصف بصاروخين من نوع "كاتيوشا".
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