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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث جسر المترو بالعاصمة المكسيكية إلى 23 قتيلا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:21 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث جسر المترو بالعاصمة المكسيكية إلى 23 قتيلا لحظة وقوع الحادث
كتب سمير حسنى

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المترو في العاصمة المكسيكية إلى 23 قتيلاً، بحسب سكاي نيوز الإخبارية.
 

كان عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عدد أخر بجروح، جراء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك، وانهار جسر قطار مترو معلق في مكسيكو لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

 

ووقع الحادث قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

 

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

 


مترو الانفاق

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