إنشاء محطة معالجة صرف صحى ديرب نجم بـ 1457 مليون و300 ألف جنيه بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحى ديرب نجم ، والتى ستعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف / اليوم، وبتكلفة إجمالية 1457 مليون و300 ألف جنيه، وذلك للمساهمة فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم لخدمة أهالى المدينة.

وقدم المهندس المسئول عن تنفيذ الأعمال بالمشروع شرحاً تفصيلياً عن مراحل التنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم بدء بتنفيذ المشروع فى أكتوبر 2018، حيث وصلت نسبة التنفيذ الكلية إلى 93% والأعمال المدنية 96% وخدمات التصميم 97% وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

وشدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال بمراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمواقع العمل حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما توجه محافظ الشرقية يرافقه وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ، لتفقد أعمال إنشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها بقرية العصايد والمقامة على مساحة 4200 متر بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع تنفيذا لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة.

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز مدينة ديرب نجم بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المحطة والتى تشمل إقامة سور وبوابة، وأرضية خرسانية، وميزان بسكول، ورامب للسيارات، بالإضافة إلى مبنى إدارى حيث وصلت نسب تنفيذ الأعمال الى 65% ومن المقرر نهوها نهاية شهر يونية القادم.



انشاء محطة صرف ديرب نجم



محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء محطة صرف ديرب نجمع



محافظ الشرقية يتفقد النقطة الوسيطة لتجميع القمامة