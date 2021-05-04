إصابة 6 أشخاص فى حادث سقوط سيارة ملاكى بترعة بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وذلك إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي فى ترعة بحر البقر، على طريق بحر البقر الحسينية، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي فى ترعة بحر البقر، على طريق بحر البقر الحسينية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين جميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية بإصابات متنوعة .
جري نقل المصابين إلى مستشفي الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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