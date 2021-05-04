إصابة 6 أشخاص فى حادث سقوط سيارة ملاكى بترعة بالشرقية

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي فى ترعة بحر البقر، على طريق بحر البقر الحسينية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين جميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية بإصابات متنوعة .

جري نقل المصابين إلى مستشفي الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.