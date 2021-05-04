إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 6 أشخاص، اليوم، الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطارا وصل لغرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على متنها 6 أشخاص أحدهم شاب سودانى الجنسية، مما أدى إلى إصابتهم فى الحادث، وتم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم أحمد محمد حسن 25 سنة، وأحمد جابر محمد 42 سنة، وعمر احمد جابر 13سنة، ومحمد مبارك علي 60 سنة، ومصطفي عبده محمد 21 سنة، وأباذر الجيلي الزين العابدين 30سنة سوداني الجنسية، وجارى الكشف علي المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو بأسوان، سيطرت اليوم، علي حريق شب فى مخزن خردة بعزبة حجاجي بعد انفجار أنبوبة، بعد أن وصل بلاغا إلي وحدة المطافي برئاسة النقيب اسامة شوقي، يفيد بنشوب حريق في مخزن خردة بعزبة حجاجى.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من السيطرة دون خسائر في الأرواح، وتبين بالفحص أن الحريق اندلع في مخزن الخردة بعد انفجار أنبوبة وهو ما ترتب علية تدمير المخزن بالكامل.