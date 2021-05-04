اليوم السابع
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إصابة فلسطينييْن اثنين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى القدس

الثلاثاء، 04 مايو 2021 07:00 ص
إصابة فلسطينييْن اثنين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى القدس قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى عن وقوع إصابتين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية فى حى الشيخ جراح بالقدس، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى.

هذا وتظاهر سكان حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية المحتلة يوم أمس الأحد احتجاجا على مخطط طرد عائلات فلسطينية من منازلها فى الحي، والسماح لمستوطنين إسرائيليين بالاستيلاء عليها.

ودعا المشاركون إلى "تصعيد المقاومة الشعبية فى الحى الذى يتعرض إلى أبشع سياسات التطهير العرقى فى القدس، والعمل على تكثيف التضامن مع كل أهالى الحي".

ومنحت محكمة إسرائيلية فى وقت سابق من يوم أمس عائلات "الكرد، والقاسم، والجاعوني، وإسكافي"، التى يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

 


الاحتلال الإسرائيلى

القدس

فلسطين

إسرائيل

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