أول يوم لتلقى طلبات رخص البناء عقب فتح باب التراخيص بالشرقية .. اعرف الأوراق المطلوبة

وأوضحت احلام مرسى مدير المركز التكنولوجي لحي أول إن الموظفين جاهزين لاستقبال طلبات المواطنين والرد علي استفسارات،وفقا بمواعيد العمل الرسمية من 9 صباحا ولمدة شهرين.

واضافت انه في حالة استيفاء الشروط و الاوراق المطلوبة تصدر شهادة الصلاحية خلال اسبوع من تاريخ التقدم ، مشيرا ان الطلبات تفحص من خلال لجنة بكلية الهندسة ، تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشارى معتمد لديها،وكما سيتم الاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين.

ويذكر إنه شكلت لجنة للفحص برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من ( المركز التكنولوجى – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية ) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

كما شكلت لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية "السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانونى – ممثل من الرقابة الإدارية ) وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوى البرة لعضوية اللجنة.