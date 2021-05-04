أول يوم لتلقى طلبات رخص البناء.. تعرف على مدن وأحياء بدأت المنظومة الجديدة

كتب ــ على عبد الرحمن

تستأنف المحافظات اليوم الثلاثاء، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية.

"اليوم السابع" يوضح المدن المقرر بدء تطبيق منظومة التراخيص الجديدة بها بشكل تجريبى اليوم كما يلى:

1. حى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة .

2. حى جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة .

3. مركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية .

4. حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية .

5. مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة .

6. مدينة مطروح بمحافظة مطروح .

7. مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية .

8. حى ثان طنطا بمحافظة الغربية .

9. مركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ .

10. مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط .

11. مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية .

12. مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .

13. مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .

14. حى الشرق بمحافظة بورسعيد .

15. حى ثالث الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية .

16. حى السويس بمحافظة السويس .

17. حى أول الزقازيق بمحافظة الشرقية .

18. مركز ومدينة ناصر بمحافظة بنى سويف .

19. مركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا .

20. مركز ومدينة الفيوم بمحافظة الفيوم.

21. حى غرب أسيوط بمحافظة أسيوط.

22. مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد .

23. حى شرق سوهاج بمحافظة سوهاج .

24. مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا .

25. مركز ومدينة أسوان بمحافظة أسوان.

26. حى جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .

27. مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر .

وكان اليوم السابع، طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التي أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء في المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب في خسائر بالمليارات للعاملين في القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.