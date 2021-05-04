أول أيام التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بمدينة نقاده فى قنا.. فيديو

قال المهندس ياسر أحمد، رئيس مدينة نقادة، إن العمل الفعلي للمنظومة الجديدة للبناء بدأت اليوم باستقبال الطلبات في المركز التكنولوجي وكذلك استسفسارات المواطنين ومن المقرر أن يستمر التطبيق التجريبي لمدة شهرين بدءا من 1 مايو الجاري.



وأوضح ياسر أحمد، أن من الاشتراطات أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة الغير سكنية بالمبني السكني، ولا يسمح بتغير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني، والشوارع أقل من 8 متر الحد الأقصي للارتفاع 10 متر، ومن 8 الي 12 متر، الحد الأقصي 13 متر، وأكبر من 12 متر الحد الأقضي 16 متر، وقطع الأرض التي مساحتها 175 متر يتم البناء بنسبة 100 % والتي تزيد عن 75 متر بنسبة 70 %.



ولفت رئيس المدينة، أنه يتقدم المواطن إلي المركز التكنولوجي للحصول عل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطة وفقا للنموذج المعد بالمركز ويرفق به صورة تحقيق شخصية ورسم كروكي ويتم تحديد موعد لعمل الرفع.

