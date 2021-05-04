أوقاف البحيرة: إغلاق أى مسجد يتم فيه أداء صلاة التهجد أو الاعتكاف فى رمضان

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات موسعة لمتابعة الإجراءات الوقائية داخل المساجد ومدى تطبيقها، مشيرا الى حظر كافة الفاعليات والدروس الدينية داخل المساجد وكذلك غلق المكتبات والاضرحه بشكل كامل الى جانب حظر إقامة صلاة التهجد او اعتكاف المواطنين داخل المساجد فى شهر رمضان.

يذكر أن وزارة الاوقاف قد أعلنت عن عدة ضوابط لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان الكريم منها اقامة صلاة التراويح وفقا للشروط العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وكذلك التشديد على تعقيم المساجد، وضرورة ارتداء المصلين الكمامات الواقية واستمرار غلق دورات المياه.