اليوم السابع
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وإحالة 5 خطباء للتحقيق..

أوقاف البحيرة: إغلاق أى مسجد يتم فيه أداء صلاة التهجد أو الاعتكاف فى رمضان

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:00 ص
أوقاف البحيرة: إغلاق أى مسجد يتم فيه أداء صلاة التهجد أو الاعتكاف فى رمضان الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة البحيرة
البحيرة- فريق المحافظات

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أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، إحالة 5 أئمة مساجد الى الشئون القانونية للتحقيق معهم لمخالفتهم قرارات وتوجيهات وزارة الأوقاف المتعلقة بالمساجد خلال شهر رمضان الكريم، مشددا على تطبيق الإجراءات الخاصة بمنع الاعتكاف وصلاة التهجد  خلال شهر رمضان داخل المساجد وإغلاق تلك المساجد بشكل فورى لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات موسعة لمتابعة الإجراءات الوقائية داخل المساجد ومدى تطبيقها، مشيرا الى حظر كافة الفاعليات والدروس الدينية داخل المساجد وكذلك غلق المكتبات والاضرحه بشكل كامل  الى جانب حظر إقامة صلاة التهجد او اعتكاف المواطنين داخل المساجد فى شهر رمضان.

يذكر أن وزارة الاوقاف قد أعلنت عن عدة ضوابط لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان الكريم  منها اقامة صلاة التراويح وفقا للشروط العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وكذلك التشديد على تعقيم المساجد، وضرورة ارتداء المصلين الكمامات الواقية واستمرار غلق دورات المياه.

 


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