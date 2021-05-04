أوروبا تستعد لاستقبال السياح فى يونيو.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

تفتح دول الاتحاد الأوروبى أبوابها من جديد أمام السياح ، الذين يأتون من دول ذات معدل إصابة منخفضة بفيروس كورونا، وذلك فى بداية يونيو المقبل، بعد بعد انهيار 70% من قطاع السياحة فى أوروبا وخسارة 11 مليون وظيفة فى عام 2020، حسبما قالت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية .

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن الموعد المحدد عن خطة لتخفيف القيود على السفر الترفيهى لفصل الصيف داخل الاتحاد الأوروبى، وهو ما سيجعل الأجانب يتمكنوا الأجانب الذين يأتون من دول ذات معدل اصابة منخفض.

سيتمكن الأوروبيون الذين يرغبون في السفر داخل الاتحاد الأوروبي قريبًا من تقديم شهادة رقمية تثبت أنهم تلقوا التطعيم أو تعافوا من فيروس كورونا أو تم اختبارهم سلبيًا في اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

قد تستمر الدول الأعضاء في تقييد السفر من البلدان التي تظهر فيها بدائل جديدة ، وذلك باستخدام ما يسمى بفرامل الطوارئ.

سيسمح ذلك للدول الأعضاء بالتصرف بسرعة وبشكل مؤقت للحد من السفر من البلدان المتضررة إلى الحد الأدنى ، للوقت اللازم لاتخاذ التدابير الصحية المناسبة.

أوضح إدواردو سانتاندير ، المدير التنفيذي لمفوضية السفر الأوروبية: "من الأهمية بمكان إنقاذ موسم الصيف ومساعدة رواد الأعمال السياحيين ليس فقط على البقاء على قيد الحياة ، ولكن العودة إلى العيش من أعمالهم. سنرى المزيد من الأشخاص يسافرون في بطريقة مختلفة. بالتأكيد ، هذا الصيف سيكون هناك الكثير من الناس فى الخارج ، والكثير من الناس يحاولون تجنب الحشود الكبيرة ".

ومع ارتفاع معدل التطعيم بشكل كبير في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قال مسؤولو بالمفوضية، إن الوقت قد حان للتخفيف من القواعد المتعلقة بالسفر غير الضروري.