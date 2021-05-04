أكسجين الخير.. شاهد أهالى الوادى الجديد يوفرون مولدات الأكسجين لمرضى كورونا مجانا

الوادى الجديد- فريق المحافظات

قدم"اليوم السابع"، بثا مباشرا لها من فعاليات مبادرة أكسجين الخير بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد والتى تتضمن توفير أجهزة مولدات الاكسجين لمرضى كورونا فى العزل المنزلى فى ظل تزايد أعداد المصابين، حيث قام متطوعون من أهالى القرية بالتعاون مع جميعة تنمية المجتمع بالقرية فى توفير تلك الأجهزة بالجهود الذاتية بتكلفة تصل إلى حوالى 75 ألف جنيه، بالإضافة لكميات من أدوية البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة.

ويقوم عدد من المتطوعين من أهالى القرية من العاملين بالقطاع الطبى من ممرضين ومسعفين بنقل أجهزة توليد الأكسجين إلى منازل الحالات المصابة بكورونا فى العزل المنزلى وتعانى من ضيق التنفس حيث يظل الجهاز برفقة المريض لحين اجتيازة مرحلة الخطورة وبعدها يتم تعقيمه ونقله لحالة أخرى وذلك بالمجان حيث نجحت جهود الاهالى فى توفير 7 أجهزة توليد و4 أجهزة فاركولين وأجهزة قياس نسبة الاكسجين فى الدم بالاضافة لادوية البروتوكول التى يتم توفيرها لمن يطلبها من غير القادرين.

وقال أيمن أحمد حنفى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية القائمة على تلك المبادرة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن المبادرة جرى طرحها لخدمة مصابى كورونا فى القرية والقرى المجاورة لتعزيز فكرة الالتزام بالعزل المنزلى والتخفيف عن الميستشفيات العامة ومستشفيات العزل بالداخلة والمساهمة أيضا فى محاولة اسعاف الحالات التى تعانى من امراض مزمنة وتتعرض لأزمات تنفسية حادة كتداعيات لمرض كورونا .

وأضاف "حنفى"، أن المتطوعين من شباب القرية يقومون بجهود توعوية للتحذير من مخاطر عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد فى المسافات بين المواطنين والتحذير من الاختلاط المباشر لمنع تزايد الاصابة بالفيروس وذلك من خلال تنفيذ عدة فعاليات على مواقع التواصل الاجتماعى وتنظيم حملات تحذيرية أثناء تقديم الخدمات الطبية لمرضى كورونا وفى الشوارع والاماكن العامة .