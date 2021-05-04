أسعار اللحوم البلدى قبل العيد.. تتراوح بين 100-160 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

مع دخول آخر أسبوع في شهر رمضان المبارك، استقرت أسعار اللحوم، الثلاثاء 4-5-2021، بمحلات الجزارة والهايبر ماركت في القاهرة والجيزة.

وسجلت اللحوم الكندوز، أسعارا تتراوح بين 120-140 جنيها، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

بينما يتراوح سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.