اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:10 ص
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أسعار اللحوم البلدى قبل العيد.. تتراوح بين 100-160 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 04 مايو 2021 05:00 ص
أسعار اللحوم البلدى قبل العيد.. تتراوح بين 100-160 جنيها للكيلو لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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مع دخول آخر أسبوع في شهر رمضان المبارك، استقرت أسعار اللحوم، الثلاثاء 4-5-2021، بمحلات الجزارة والهايبر ماركت في القاهرة والجيزة.

 

وسجلت اللحوم الكندوز، أسعارا تتراوح بين 120-140 جنيها، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

 

بينما يتراوح سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.


اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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