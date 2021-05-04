اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 04 مايو 2021 06:00 ص
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو سوق السمك - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك، مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، اليوم الثلاثاء 4-5-2021، استقرارا في سوق العبور للجملة.
 
 
واستقرت أسعار السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.
 
 
وتراوحت أسعار البلطي المزارع "1"، بين 22_25جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو، تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.
 
 
وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو. 
 
 
وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

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