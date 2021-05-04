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أخبار 24 ساعة.. ذروة الموجة الحارة اليوم الثلاثاء وغدا والحرارة تتجاوز 40 درجة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. ذروة الموجة الحارة اليوم الثلاثاء وغدا والحرارة تتجاوز 40 درجة صورة ارشيفية ،الطقس
إعداد مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالي

 

 "التضامن": 20 ألف سيدة ضمن المستفيدات من مشروع مستورة بـ340 مليون جنيه

 

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة استثنائية للرائدات المجتمعيات

 

الصحة تؤكد توافر مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات

 

"المترو" يحدد مجموعة محظورات للركاب لتجنب الغرامة وحماية المرفق

 

وزير النقل يعلن انتهاء أعمال تطوير ميناء العين السخنة خلال عامين

 

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة الثلاثاء والأربعاء والحرارة تتجاوز 40 درجة

 

القوى العاملة تعلن تفاصيل مبادرة تحسين علاقة التعاقد لـ7 ملايين وافد للسعودية

 

التعليم العالى تعلن إنشاء قاعدة بيانات للبنية التحتية للبحث العلمى

 

غدا.. بدء تلقى الطعون من المتقدمين بالترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية

 

الزراعة تفتش على 275 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بـ12 محافظة


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