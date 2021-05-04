أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء.. البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

كتب – إسلام سعيد

نشر اليوم السابع اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها تحقيق البورصة المصرية ارتفاعات وارباح بلغت 3.3 مليار جنيه ، وفيما يلى استعراض لأهم الأخبار.





البورصة المصرية تربح 3.3 مليار جنيه



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة.





الحكومة تتوقع 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية فى العام المالى 2022/2021



ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

وتوقعت السعيد، أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022.

وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلي 2008/2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي.





وزير الإسكان يتفقد "جاردن سيتى الجديدة" والحى الحكومى بالعاصمة الإدارية



تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للأعمال بالحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بالحى الحكومى، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بمساحة 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبة متصلة ومنفصلة، ويضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وتم اعتماد تصميم معمارى مخلتف فى هذا الحى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى ووسط البلد بالقاهرة.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، الحي الحكومي، وأعمال البنية التحتية الجارى تنفيذها للحي بالكامل، والتى يجرى الانتهاء من تنفيذها، تمهيداً لقرب انتقال الموظفين إلى المقار الوزارية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الشرقية للدخان: المصريون استهلكوا أكثر من 50 مليار سيجارة فى 9 أشهر

أعلنت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، نتائج أعمال الربع الثالث غير المدققة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات (شاملة ضرائب القيمة المضافة) بلغت 48.5 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، مقارنة مع 42.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وسجلت زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجار مقارنة بـ47.2 مليار سيجارة في فترة المقارنة.

كما سجلت الشركة، بحسب بيانها للبورصة المصرية، صافي إيراد عن الفترة بمقدار 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 7%، وسجل مجمل الربح 5.14 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، بزيادة سنوية 11%، كما بلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة 42%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17%، على أساس 9 أشهر مقارنة بالفترة المثيلة للعام السابق لتصل إلى 4.49 مليار جنيه.

وعن نفس الفترة سجلت الشركة الشرقية صافي ربح قدره 3.89 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المتتهية في 31 مارس عام 2021 بزيادة قدرها 24% مقابل الفترة المثيلة العام السابق، ليتجاوز صافي ربح الـ 6 أشهر من العام المالي الجاري ما تم تحقيقه خلال الـ12 شهر الكاملة من العام السابق بوزيادة 2.5%.