آخر صور للأقمار الصناعية تشير لأجواء شديدة الحرارة والعظمى تتجاوز الـ40

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 40 درجة كما تصل درجات الحرارة علي جنوب البلاد إلى 43 درجة مع نشاط رياح علي مناطق متفرقة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.