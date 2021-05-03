8 نصائح تجعلك تتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء يوم العمل

ندى سليم

يضطر الكثيرين منا إلى النزول يوميا للعمل برغم من استمرار تفشي جائحة كورونا، وظهور متغيرات جديدة ضاعفت التحدى أمام الأنظمة الصحية فى حربها لمواجهة الفيروس.

اضطرار العاملين بمختلف المهن للنزول يوميا لمقرات عملهم وركوب المواصلات العامة يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أكثر من غيرهم، وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline، هناك بعض النصائح والإرشادات التى عليك الإلتزام بها لتجنب العدوى أثناء تواجدك بالعمل وهى:

1. ارتداء القناع خلال العمل:

لابد من الإلتزام بارتداء أقنعة الوجة والقفازات باليد خلال تواجدك بالعمل من أجل الحفاظ على أكثر أجزاء الجسم أي اليدين والفم، من التعرض للفيروس.

2. تطهير اليدين

بمجرد الوصول إلى المكتب أو منزلك، تأكد من تعقيم يديك جيدًا، فإذا كانت يداك على اتصال بالفيروس، فلن تتمكن من دخول جسمك، لأن التعقيم يقتل الفيروس قبل أن يبدأ في الإضرار بجسمك، كما عليك تجنب لمس أي شيء عندما تكون في مكان عام مثل مقابض الأبواب والسور وما إلى ذلك، نظرًا لانتشار الفيروس على الأسطح.

3. تناول الطعام المعبأ

لابد من تجهيز طعامك داخل المنزل ووضعه فى أوانى مغلقة الحكم، مع تجنب تناول الأطعمة غير المعبأة وأطعمة الشوارع أثناء التنقل إلى العمل، نظرا لأن طعام الشارع يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

4.الالتزام بالتباعد الاجتماعى مع زملاء العمل

حافظ على مسافة مناسبة مع زملائك داخل مقر العمل، فلا تقف بالقرب من الناس إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام،و تجنب استخدام وسائل النقل العام المزدحمة، وتجنب الاقتراب من الأشخاص الذين يسعلون أو يعطسون باستمرار.

5 .تجنب لمس الأسطح

نظرًا لأن العديد من الأشخاص يستخدمون وسائل النقل العام بانتظام، فقد تكون الأسطح هناك ملوثة، فإذا لمست أي سطح ملوث من هذا القبيل ، فهناك فرص كبيرة لدخول الفيروس إلى جسمك.

6. امتلك زجاجة ماء خاصة بك

هناك العديد من الحالات التي أصيب فيها الأشخاص بفيروس كورونا بسبب المياه الملوثة، لذلك تأكد من أنك تحمل زجاجة ماء خاص بك .

7. احرص على تقوية مناعتك

احرص على تناول بعض الأدوية والمكملات لجسمك والتي من شأنها تحسين مناعتك.

8. الحفاظ على سلامة زملائك

اذا شعرت بأعراض تتطابق مع أعراض فيروس كورونا، احرص على الراحة منعا لنشر العدوى بين زملائك وحفاظا علي صحتهم حتى تتأكد من عدم إصابتك بالعدوى.