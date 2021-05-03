اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 مايو 2021 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

5 إجراءات لازم تعملها قبل سفرك للعمل بإيطاليا.. تعرف على التفاصيل

الإثنين، 03 مايو 2021 09:07 م
5 إجراءات لازم تعملها قبل سفرك للعمل بإيطاليا.. تعرف على التفاصيل إيطاليا - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، الإجراءات الاحترازية التي يجب علي المواطن المصري اتباعها قبل السفر إلى إيطاليا، حيث تتخذ الدولة بعض الإجراءات لمجابهة  كورونا .
 
ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير تلك الإجراءات اللازم اتباعها قبل السفر لإيطاليا:
 
 
1- لابد من إجراء مسحة طبية (التمبوني) بأحد المراكز الطبية الحكومية للتأكد من سلبية أو إيجابية المسحة علي أن يكون التقرير باللغة الانجليزية.
 
2- تسجيل بيانات المواطن الشخصية وعنوان الإقامة في إيطاليا، وذلك أثناء وجودك بالطائرة.
 
3- التوقيع علي تعهد الخضوع لعزل منزلي لمدة 10 أيام من تاريخ دخول ايطاليا، والالتزام بذلك لأن السلطات الايطالية تقوم بحملات للتأكد من التزام المواطنين بالتواجد في منازلهم في أثناء هذه الفترة، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه لغرامة مالية كبيرة.
 
4-  من يرغب  في عدم خضوعه للعزل المنزلة، يقوم بعمل مسحة جديدة ( التمبوني ) بأحد مستشفيات إيطاليا والاحتفاظ به لتقديمها للسلطات الإيطالية في حالة إيقافه بشوارع إيطاليا أو عدم تواجده بالمنزل.
 
5-  الالتزام بفترة حظر التجول التي حددتها السلطات الإيطالية من بعد الساعة العاشرة مساء.
 
 
 

القوى العاملة

اجراءات السفر لايطاليا

ضوابط السفر لايطاليا

كورونا فى ايطاليا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تعلن تفاصيل مبادرة تحسين علاقة التعاقد لـ7 ملايين وافد للسعودية

الإثنين، 03 مايو 2021 02:14 م

القوى العاملة تعلن صرف 104 آلاف جنيه مستحقات 11 مصريًا بالأردن

الإثنين، 03 مايو 2021 11:40 ص

القوى العاملة تحيل 27 شكوى للمحكمة العمالية من إجمالى 99 تلقتها بالسويس

الإثنين، 03 مايو 2021 10:45 ص

القوى العاملة توقع اتفاقية عمل لزيادة الأجر الشامل 7% لـ50 عاملا بإحدى الشركات

الأحد، 02 مايو 2021 09:54 ص

القوى العاملة تحرر 66 محضرا وتغلق 12 منشأة مخالفة للقانون بدمياط

الأحد، 02 مايو 2021 09:48 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة