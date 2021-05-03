5 إجراءات لازم تعملها قبل سفرك للعمل بإيطاليا.. تعرف على التفاصيل

كتبت آية دعبس

حددت وزارة القوى العاملة، من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، الإجراءات الاحترازية التي يجب علي المواطن المصري اتباعها قبل السفر إلى إيطاليا، حيث تتخذ الدولة بعض الإجراءات لمجابهة كورونا .

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير تلك الإجراءات اللازم اتباعها قبل السفر لإيطاليا:

1- لابد من إجراء مسحة طبية (التمبوني) بأحد المراكز الطبية الحكومية للتأكد من سلبية أو إيجابية المسحة علي أن يكون التقرير باللغة الانجليزية.

2- تسجيل بيانات المواطن الشخصية وعنوان الإقامة في إيطاليا، وذلك أثناء وجودك بالطائرة.

3- التوقيع علي تعهد الخضوع لعزل منزلي لمدة 10 أيام من تاريخ دخول ايطاليا، والالتزام بذلك لأن السلطات الايطالية تقوم بحملات للتأكد من التزام المواطنين بالتواجد في منازلهم في أثناء هذه الفترة، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه لغرامة مالية كبيرة.

4- من يرغب في عدم خضوعه للعزل المنزلة، يقوم بعمل مسحة جديدة ( التمبوني ) بأحد مستشفيات إيطاليا والاحتفاظ به لتقديمها للسلطات الإيطالية في حالة إيقافه بشوارع إيطاليا أو عدم تواجده بالمنزل.

5- الالتزام بفترة حظر التجول التي حددتها السلطات الإيطالية من بعد الساعة العاشرة مساء.