وكيلا الصحة والتضامن بالدقهلية يشهدان تلقى جرعات لقاح كورونا لكبار السن

الدقهلية - فريق المحافظات

زار الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، دار الأمل للمسنين، حيث قدم التهانى والورود والحلوى لجميع كبار السن بدار الأمل للمسنين بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم، لرفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهم على تلقى اللقاح.

شهد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا لكبار السن وذوى الأمراض المزمنة بدار الأمل للمسنين بالمنصورة ، لعدد كبير من كبار السن بالدار.

كما شهدا مرحلة ما قبل التطعيم من الاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

وأوضح مكى أنه سيتم التسجيل لجميع كبار السن بدور الرعاية على الموقع بواسطة مديرية الصحة ، وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم ، وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن والحرص على راحتهم.

ودعى مكى جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى لقاح فيروس كورونا : www.egcovac.mohp.gov.eg

جاء ذلك بناءا على تعليمات وزيرة الصحة بتيسير إجراءات التطعيم على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة وحرصا على راحتهم وصحتهم ، وتزامنآ مع الأجواء الرمضانية العطرة وفى إطار الدعم لكبار السن .



تسجيل المواطنين لتلقى لقاح كوورنا



تلقى كبار السن لقاح كورونا



نزلاء الدار يتلقون اللقاح



وكيل صحة الدقهلية يتابع تلقى كبار السن اللقاح



وكيل صحة الدقهلية يعطى باقى من الورود لأحد نزلاء الدار