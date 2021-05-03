وسائل إعلام سورية: ضحايا فى انفجار بالفوعة شمالى إدلب

كتب أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، مقتل امرأة وأصيب ستة آخرون فى حصيلة أولية، بانفجار مجهول السبب، وقع على غربى مدينة الفوعة بريف إدلب الشمالي.

وِأشارت وسائل إعلام سورية، إلى أن الانفجار وقع فى مخيم (نادى الفروسية) غربى الفوعة على طريق كفريا.

وأفاد مصدر مسؤول فى منظومة الإسعاف بإدلب، فى تسجيل عام، أنه بحسب المعلومات المؤكدة لديهم، توفيت امرأة وأصيب ستة آخرون فى الانفجار، مبينًا أن الحصيلة مرجحة للارتفاع. كما نشر صورة لأسماء ضحايا الانفجار، إذ تخللهم أطفال.