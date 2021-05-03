وأشار فؤاد إلى أهمية إحياء المناطق الأثرية فى العراق وإعمارها، لاسيما مدينة أور فى الناصرية، مؤكدا رغبة الحكومة العراقية بدعوة شركات الإعمار والاستثمار للعمل فى العراق".