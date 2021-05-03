وزير النقل يعلن انتهاء أعمال تطوير ميناء العين السخنة خلال عامين

كتب ـ رضا حبيشى

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية لميناء العين السخنة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها والتى تشمل إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة ( 5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بـ القطار الكهربائي السريع السخنة / مرسى مطروح لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط، خاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ حاجز أمواج بطول 842 مترا وحاجزا بيئيا بطول 1000 متر لحماية المنشآت المجاورة وتنفيذ اعمال الردم في البحر واكتساب مساحات أرضية جديدة بمساحة مليون متر مربع حيث تتم كافة أعمال التطوير بواسطة كبرى شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.

وأكد وزير النقل خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع عامين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأن يتم العمل في كافة أعمال التطوير (احواض - طرق - سكة حديد - حاجز امواج) في وقت واحد لسرعة الإنجاز.

وأضاف وزير النقل، أن إجمالى أعمال الحفر الجاري تنفيذها في مشروع تطوير ميناء السخنة يصل إلى 126 مليون متر مكعب أتربة وهي تعادل 50% من إجمالي كميات الحفر للأتربة بقناة السويس الجديدة، ويتم تنفيذ هذه الأعمال لتشغيل الاحواض والأرصفة وساحات التداول ودائرة الدوران.

ولفت الوزير إلى أنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء البنية الاساسية للأرصفة والمحطات الجديدة لتكون قادرة على تقديم كافة خدمات السفن والبضائع بالميناء والمنطقة التجارية اللوجيستية المحيطة به تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت اشراف مكتب استشارى مصرى، مشيرا إلى أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية.



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