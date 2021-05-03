وزير الأوقاف يعتمد 50 مليون جنيه لدعم التعليم وبناء المدارس

كتب ـ على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف (25) مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبناء المدارس، ليصل إجمالى ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس (75) مليون جنيه.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، واهتمامها ببناء الإنسان المصري، وفي إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية، ووفق ما تقتضيه شروط الواقفين.



كما اعتمد وزير الأوقاف، تحويل (25) مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده بالفعل لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف (100) مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم .



وقالت الوزارة، إنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية من الموارد الذاتية للأوقاف (175) مليون جنيه.