وزيرة الصناعة تبحث مع "نيسان" العالمية خطط الاستثمار فى مصر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل الجهود التى تتبناها الدولة المصرية لتعزيز صناعة السيارات الوطنية والتى تستهدف وضع مصر على خارطة تصنيع وتصدير السيارات العالمية، مشيرة إلى سعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها بما يسهم فى تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية ورفع الميزة التنافسية وتعميق المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس -مع جويلوم كارتيه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وعدد من مسؤولى الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية وخطط الشركة التوسعية فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن شركة نيسان العالمية تمثل شريك إستراتيجى للدولة المصرية فى مجال صناعة السيارات، مشيرة إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة فى توطين صناعة السيارات فى مصر للإنتاج للسوق المحلى والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

ولفتت الوزيرة إلى أن شركة نيسان تعد إحدى الشركات الرئيسية المشاركة بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، مشيرةً إلى أن الشركة تعمل حاليًا على زيادة إنتاجيتها بالسوق المحلى وزيادة مساهمتها بالمبادرة.

ومن جانبه أكد جويلوم كارتيه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خاصة وأنه يمثل سوقا استهلاكيا كبيرا ويمتلك فرصًا للتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الشركة تنفذ حاليًا خطة توسعية حتى عام 2030 تستهدف التوسع بأسواق دول القارة الإفريقية بصفة عامة والسوق المصرى بصفة خاصة.