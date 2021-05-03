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وزارة الاقتصاد الفلسطينية تمنع إدخال وتسويق "السلطات" الإسرائيلية للسوق

الإثنين، 03 مايو 2021 01:30 م
وزارة الاقتصاد الفلسطينية تمنع إدخال وتسويق "السلطات" الإسرائيلية للسوق رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
كتب أحمد جمعة

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قررت وزارة الاقتصاد الفلسطينية منع إدخال وتسويق السلطات (سلطات الخضروات) الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، لرسوبها في الفحص المخبري.

 

وأشارت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إلى أن قرار المنع جاء بعد ثبوت تلوث بكتيري فيها، علاوة على ارتفاع نسبة المواد الحافظة في السلطات، متجاوزة بذلك الحد المسموح به، وفق التعليمات الفنية الإلزامية .

 

وأكد موقع "معا" الفلسطيني بأن طواقم حماية المستهلك بدأت بسحب المنتج الإسرائيلي من السوق، ومنعت إدخال أي كميات جديدة الى السوق الفلسطينية، وحذرت من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.

 

 

 


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