وحدة مدارس النيل تعلن مواعيد انتهاء العام الدراسى للطلاب.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت إدارة مدارس النيل التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد انتهاء العام الدراسى الجارى للطلاب على النحو التالى:

- تكون نهاية العام الدراسى (2020 / 2021) لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الدراسية الأول والثاني والثالث يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2021.

- نهاية العام الدراسى (2020 / 2021) للصفوف الدراسية من الرابع وحتى الصف الثانى عشر يوم الأحد الموافق 30/5/2021.

وأوضحت وحدة إدارة مدارس النيل، فى بيان لها، أنه يتم الاكتفاء بنواتج التعلم للفترة الخامسة في كل المواد الدراسية على أن يتم تغطية نواتج الفترة السادسة في بداية العام الدراسي القادم، ويتم الانتهاء من نواتج التعلم الخاصة بالفترة السادسة فى كافة المواد الدراسية للصفوف الدراسية السادس والسابع والثامن.

وتابعت وحدة المدارس: فيما يخص عمليات التقييم فسوف يتم الاستعاضه عن امتحانات آخر العام للصفوف الدراسية من الرابع وحتى الثامن وذلك بتقديم امتحان فترة Block Exam يتم تنفيذه عن بعد (Online)، أو من خلال مشروع حسب المادة الدراسية، والذي يتم تحديد آلية تنفيذه طبقًا لجدول معلن لأولياء الأمور، على أن يتم احتساب الدرجة النهائية للطلاب بناءً على متوسطات درجات اختبارات الفترات والتي قام الطلاب بأداءها خلال الفترات (Block Exams).

وأكدت وحدة إدارة مدارس النيل أنه فيما يخص الشهادة الإعدادية والثانوية (الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر)، فسوف يتم الالتزام بالجدول المعلن سالفًا في تنفيذ اختبار نهاية العام، و فما يخص اختبار التربية الدينية والتربية الوطنية والمواد القومية للعام الدراسى (2020 / 2021)، فسوف يتم تنفيذها بعد الرجوع للإدارة التعليمية التابعة لها المدارس، طبقًا للآلية التي تم مخاطبة سيادتكم بها سالفًا.