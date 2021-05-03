نيجيريا تمنع دخول القادمين من الهند والبرازيل

(وكالات)

قالت لجنة رئاسية في نيجيريا ، إن البلاد ستمنع دخول القادمين إليها من الهند والبرازيل ، بسبب المخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا في تلك الدول.

وأوضح بوس مصطفى، رئيس لجنة التوجيه الرئاسية المعنية بمكافحة كوفيد-19، في بيان: "لن يُسمح بدخول غير النيجيريين وغير المقيمين، ممن زاروا البرازيل أو الهند خلال 14 يوما سبقت القدوم لنيجيريا".

وأشار البيان النيجيري إلى أن الحظر سيطبق اعتبارا من الرابع من مايو الجاري.

وسجلت نيجيريا 43 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض ، مما رفع إجمالي الإصابات لديها إلى 165153، والوفيات إلى 2063 وفاة.