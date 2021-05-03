وقال بوياكيفيتش - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - " لقد طالبنا مرة أخرى الممثل المعني بحرية وسائل الإعلام بالرد بشكل أكثر فاعلية على هذه الحقائق المتعلقة بانتهاك حقوق وسائل الإعلام الروسية، وعدم التزام الصمت والاختباء وراء بعض العبارات الملتوية، التى تعبر عن القلق العام".

وأضاف:" نحن نتحدث عن استخدام الرقابة فى منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على وسائل الإعلام الروسية". وتابع بوياكيفيتش: "سنواصل مراقبة قضايا حماية وسائل الإعلام الروسي عن كثب حيث يتم التعدي على حقوقهم، ولن نسمح بعرقلة هذه القضايا على المنصات الدولية وسنواصل السعي للحصول على رد متسق من ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بحرية وسائل الإعلام على مثل هذه الحقائق " .

وكانت البعثة الروسية خلال الاجتماع الأخير للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا قد طرحت موضوع المضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الروسية، مثل قناة "أر تي" ووكالات أنباء "سبوتنيك" و"ريا نوفوستي " و"بالت نيوز"، فى عدد من الدول الأعضاء في المنظمة وتحديدا في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفرنسا وألمانيا. يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية قد وصفت في وقت سابق تصرفات سلطات لاتفيا ضد الصحفيين الناطقين بالروسية بأنها إجراء عقابي ومثال صارخ على انتهاك أسس المجتمع الديمقراطي وحرية الإعلام والتعبير عن الرأى.

